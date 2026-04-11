ترامب يؤكد "تدمير" الجيش الإيراني بالكامل ويهاجم وسائل الإعلام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69da890b133e90.69141048_openjgfimlhqk.jpg>
Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 18:25
      
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني بالكامل، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، مدعيا أن القيادة الإيرانية "ميتة".

وكتب ترامب في منشوره على منصة "تروث سوشيال": "وسائل الإعلام الكاذبة مجنونة، أو فاسدة ببساطة! لقد دمرت الولايات المتحدة بالكامل الجيش الإيراني، بما في ذلك كامل قواتهم البحرية والجوية، وكل شيء آخر. قيادتهم ميتة!".


وأضاف أن مضيق هرمز "سيفتح قريبا"، مشيرا إلى أن "السفن الفارغة تتسابق إلى الولايات المتحدة لتحميل البضائع".


وفي ختام منشوره، هاجم ترامب وسائل الإعلام ووصفها بـ"الكاذبة"، قائلا: "لكن إذا استمعت إلى الأخبار الكاذبة، فنحن نخسر!".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب البدء بتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية معتبرا أنها خدمة لدول بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.

وتأتي تصريحات ترامب مع بدء المشاورات في إسلام أباد للوصول إلى نقاط تفاهم تطلق عملية تفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني وتسرب عنها بعض التفاهمات غير المؤكدة رسميا بين تأكيد ونفي صحتها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت نفى ‏البيت الأبيض التقرير الذي تحدث عن "موافقة الولايات المتحدة على الإفراج عن أصول إيرانية كشرط لضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز قبل أي اتفاق للسلام".

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، لا يزال الغموض يكتنف أسلوب المفاوضات بين إيران وأمريكا، حيث لم يحسم بعد ما إذا كانت ستجرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
