إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران

ذكرت قناة MS Now، نقلا عن مصادر داخل البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى تراجعا في اهتمامه بالعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مع توجهه للتركيز على ملفات أخرى.ونقل المصدر ذاته عن أحد مسؤولي الإدارة أن ترامب لم يُبد ندمه على إطلاق العملية، غير أنه "شعر بالملل قليلا من إيران" ويرغب في الانشغال بمواضيع مختلفة، في حين أكد مسؤول آخر أن الرئيس الأمريكي بدأ يبتعد تدريجيا عن متابعة النزاع، مفضلا الحديث عن القضايا الاقتصادية والشؤون الداخلية، إضافة إلى الانتخابات النصفية المرتقبة للكونغرس.ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية التي انطلقت أواخر فيفري الماضي، عندما باشرت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير عن أضرار بشرية ومادية. في المقابل، تواصل إيران تنفيذ ضربات مضادة استهدفت الأراضي الإسرائيلية ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.وكانت واشنطن قد بررت هذه العملية باعتبارها ضربة استباقية على خلفية ما تصفه بتهديدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في حين تشير التطورات الأخيرة إلى تحول نسبي في أولويات الخطاب داخل الإدارة الأمريكية، رغم استمرار التصعيد الميداني.