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أرسنال يواجه مانشستر سيتي في نهائي الدرع الخيرية الإنقليزية غدا الأحد

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 19:26 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يلتقي فريقا أرسنال ومانشستر سيتي غدا الأحد بملعب "برينسيبالتي" بمدينة كارديف في ويلز, في مواجهة قوية على لقب الدرع الخيرية التي تجمع بين بطل انقلترا وحامل الكأس لكرة القدم, في افتتاح منافسات الموسم الكروي الجديد 2026 - 2027.

ويدخل أرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما توج بلقب البطولة الإنقليزية الممتازة الموسم الماضي للمرة الأولى منذ موسم 2003 - 2004, في إنجاز أعاد الفريق إلى منصة التتويج بعد غياب طويل.


ويتطلع الفريقان إلى حصد لقب الدرع الخيرية, وتقديم بداية قوية تمنحهما دفعة معنوية قبل انطلاق الموسم الجديد, في ظل طموحات مشتركة بالمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.
ويأمل أرسنال في إحراز الدرع الخيرية للمرة الـ 18 في تاريخه, بينما يسعى مانشستر سيتي إلى لقبه الثامن في البطولة.

وشهد الموسم الماضي صراعا شرسا بين الناديين في البطولة الإنقليزية الممتازة, حسمه أرسنال في النهاية ونال اللقب لأول مرة منذ 22 عاما.
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