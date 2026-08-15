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ودية: تعادل النادي البنزرتي ونجم المتلوي والنادي الإفريقي واتحاد العاصمة وفوز الملعب التونسي على مستقبل المرسى

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 19:57 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تعادل النادي البنزرتي مع نجم المتلوي بنتيجة 0-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بملعب 15 أكتوبر ببنزرت، ضمن تحضيراتهما لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ويستضيف النادي البنزرتي في الجولة الافتتاحية للبطولة، يوم الأحد 23 أوت الجاري، مستقبل المرسى، فيما يستقبل نجم المتلوي النادي الإفريقي في اليوم ذاته بالملعب البلدي بالمتلوي بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء.


وفي مباراة ودية أخرى، فاز الملعب التونسي على مستقبل المرسى بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي دار مساء اليوم السبت، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.


ويستهل الملعب التونسي الموسم باستضافة النادي الصفاقسي يوم السبت 22 أوت الجاري بملعب الهادي النيفر بباردو، فيما يتحول مستقبل المرسى يوم الأحد 23 أوت إلى ملعب 15 أكتوبر ببنزرت لملاقاة النادي البنزرتي بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء.

من جهته، تعادل النادي الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 0-0، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت بحديقة الرياضة (أ)، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

ويستهل النادي الإفريقي، حامل لقب البطولة، مشواره في الرابطة المحترفة الأولى بمواجهة نجم المتلوي على أرض الأخير يوم الأحد 23 أوت الجاري.
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