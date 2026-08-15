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الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) - المنافسات على الصعيد المتوسطي ستكون ذات صبغة اولمبية وعالمية (المدير الفني لجامعة المبارزة)

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 19:07 قراءة: 2 د, 0 ث
      
شدّد المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للمبارزة سفيان خليل على صعوبة المنافسات في هذا الاختصاص خلال الألعاب المتوسطية المرتقبة "تارانتو 2026"، واصفا اياها بأنها ستكون ذات صبغة اولمبية وعالمية.

وأضاف خليل في تصريح أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء  اليوم السبت ان المنافسات ستشهد مشاركة دول عريقة في الاختصاص على غرار فرنسا وايطاليا واليونان وتركيا ومصر، مشيرا الى ان المنتخب التونسي الذي سيدخل غمار الألعاب المتوسطية المرتقبة بخمسة عناصر، على أتم الجاهزية للمشاركة في المنافسات التي ستقام بقاعة ريتشياردي بتارانتو ايام 22 و23 و24 اوت الجاري.

ويقود فارس الفرجاني، حامل فضية أولمبياد "باريس 2024"، المنتخب الى جانب أربعة عناصر نسائية.

وسيكون الفرجاني على موعد مع مسابقة سلاح السابر على غرار ياسمين دغفوس، بينما يتنافس الثلاثي نور الإسلام مشارك ونوران بشير وياسمين السوسي في اختصاص سلاح الفلوري موضحا ان المنافسات تقتصر خلال الموعد المتوسطي على منافسات الفردي.

وأكد المدير الفني الوطني ان هذه المشاركة تهدف الى تجاوز المشاركة المخيبة للدورة الفارطة "وهران 2022" والتي شهدت مشاركة خمسة مبارزين ايضا دون تحقيق اي ميدالية.
وقال خليل، الذي سيشرف بالتوازي على تدريب منتخب الفلوري في الدورة المتوسطية، الى جانب مدرب اختصاص السابر صهيب السكراني، ان الآمال معلقة على فارس الفرجاني، حامل فضية اولمبياد بارس 2024، والذي اكتسب خبرة متوسطية بمشاركته في الدورة الفارطة بمدينة وهران الجزائرية، قائلا إن "وجود ابطال اولمبيين وعالميين في موعد تارانتو لن يقف حائلا امام الفرجاني للصعود على منصة التتويج رغم صعوبة المهمة".

واضاف ان ياسمين دغفوس، التي ستشارك بدورها في الالعاب للمرة الثانية تواليا، ستكون مدعوة للدفاع بكل ندّية عن حظوظها للذهاب بعيدا في هذه الدورة رغم شراسة منافساتها في اختصاص سلاح السابر، وهي التي شاركت في الالعاب الاولمبية بالعاصمة الفرنسية وخبرت أجواء المنافسات ذات المستوى العالي.
وتابع المدير الفني الوطني ان هامش المفاجأة يبقى مفتوحا على مصراعيه امام حاملات سلاح الفلوري، مؤكدا ان الثلاثي السوسي ومشارك وبشير ما فتئ يقدم عروضا متميزة بهامش تطوّر لافت.
وبخصوص التحضيرات للموعد المتوسطي، بيّن خليل ان المنتخب اكتسب نسق المشاركات بشكل متواتر في كبرى التظاهرات وآخرها خلال منافسات بطولة العالم التي اقيمت بهونغ كونغ اواخر شهر جويلية الفارط.
وختم بالقول ان فارس الفرجاني يزاول استعداداته المكثفة حاليات صلب نادي مانهاتن الذي ينتمي اليه بالولايات المتحدة الامريكية، على ان ينتقل مباشرة الى تارانتو لاحقا، فيما اختتم رباعي الفتيات التربص المغلق الذي اقيم بمركز التربصات ببرج السدرية من 2 الى 12 اوت الجاري، لتتواصل التحضيرات بقاعة المبارزة بالحي الرياضي للشباب بالمنزه التي انطلقت يوم 13 لتواصل الى غاية 18 اوت الجاري، قبل السفر الى المدينة الايطالية لخوض منافسات الالعاب المتوسطية التي ستقام في دورتها العشرين.
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