عباس عراقجي: إيران تحافظ على اتصالاتها مع قطر والسعودية وسلطنة عمان عبر القنوات الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران تحافظ على اتصالاتها مع قطر وسلطنة عُمان والسعودية وعدد من دول الجوار عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" إن الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والسعودية وعُمان والدول المجاورة مستمرة، مضيفًا أن طهران مستعدة لتشكيل لجنة مشتركة مع دول المنطقة للتحقيق في حوادث الهجمات التي استهدفت مواقع مختلفة.


هذا وفي 28 فيفري بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران استهدفت أكبر المدن الإيرانية، وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران، فيما دعت الإدارة الأمريكية الإيرانيين علناً إلى التحرك ضد حكومتهم وتولي السلطة، من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والأردن والعراق وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والسعودية وسوريا.
