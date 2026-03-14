السيسي يوجه رسالة دعم جديدة للخليج ويؤكد: نبذل قصارى جهدنا لإخماد نيران الحرب

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 22:16
      
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المنطقة تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، وتواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، في ظرف استثنائي بالغ الدقة.

وأكد السيسي في كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، السبت، أن مصر تبذل قصارى جهدها "لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي"، مشيرا إلى أن الحرب تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء.


وأوضح أن مصر تعمل في الوقت ذاته، على خفض التصعيد في باقي الدول العربية، التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء في الشرق أو الغرب أو في الجنوب من مصر.


وجدد "تأكيد مصر القاطع بإدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة"، كما تؤكد "دعمها الكامل والراسخ لأشقائها العرب، وتعيد الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى العام، والقانون الإنسانى الدولي".

وشدد على أن "هذه النزاعات وتلك الأجواء الملتهبة؛ ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب، وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء في العالم أجمع"، موضحا أن "مصر لم تكن بمنأى عن هذه التداعيات".
