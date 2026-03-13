الجيش الإيراني يعلن مهاجمة إسرائيل وقواعد أمريكية في البحرين والعراق

أعلن المقر المركزي للقوات المسلحة الإيرانية "خاتم الأنبياء"، أن الجيش الإيراني نفّذ، في 13 مارس، قصفا بالصواريخ والمسيرات على تل أبيب وحيفا وإيلات وعدد آخر من المدن الإسرائيلية، وقواعد أمريكية في البحرين والأردن والعراق، وحاملة الطائرات "إبراهام لينكولن"، وسفن تابعة للأسطول الخامس الأمريكي.

وجاء في بيان مقر "خاتم الأنبياء": "استهدفت الموجة الـ 43 من عملية "الوعد الصادق 4" الأسطول الخامس الأمريكي والقواعد الإرهابية الأخرى التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، ووسط تل أبيب، والمناطق المحتلة وإيلات. خلال هذه الموجة، تعرضت قاعدة موفق السلطي (في الأردن) وقواعد أمريكية أخرى في المنامة وأربيل لأعنف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري... وفي عملية واسعة النطاق، تم استخدام عدد كبير من الصواريخ عالية الدقة والثقيلة للغاية، مثل "خرّمشهر" و"خيبرشكن" و"فتّاح" و"عماد" و"قدر"، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، لتدمير أهداف تابعة للكيان الصهيوني شمالي الأراضي المحتلة، في كريات شمونة والخضيرة وحيفا، فضلاً عن سفن الأسطول الخامس الأمريكية وقواعد أخرى للجيش الإرهابي الأمريكي، في ساعات ما قبل الفجر. وفي الليلة الماضية، تعرضت حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" لهجوم من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري، ولا تزال خارج الخدمة متجهة إلى نقطة انطلاقها".
