Babnet   Latest update 22:08 Tunis

واشنطن تعلن مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خامنئي وقادة إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b3bd3beb0170.97561786_mfnkgpjhqieol.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 20:58
      
أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن المرشد الأعلى الجديد لإيران آية الله مجتبى خامنئي، وعدد من كبار القادة في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في الإعلان الرسمي على موقع الوزارة: "يقدم برنامج وزارة الخارجية 'مكافآت من أجل العدالة' مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن القادة الرئيسيين في فيلق الحرس الثوري الإسلامي والهياكل التابعة له".


إلى جانب المرشد الأعلى الجديد، شملت القائمة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، ونائب رئيس مكتب القائد لشؤون الأمن علي أصغر حجازي، والمستشار العسكري يحيى رحيم صفوي، بالإضافة إلى وزير الداخلية إسكندر مؤمني ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب.


يأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً واسعة على إيران منذ 28 فيفري، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتصاعد التوتر في المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325400

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
14°-7
16°-5
17°-12
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>