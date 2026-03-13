واشنطن تعلن مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خامنئي وقادة إيران

أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن المرشد الأعلى الجديد لإيران آية الله مجتبى خامنئي، وعدد من كبار القادة في الجمهورية الإسلامية.وجاء في الإعلان الرسمي على موقع الوزارة: "يقدم برنامج وزارة الخارجية 'مكافآت من أجل العدالة' مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن القادة الرئيسيين في فيلق الحرس الثوري الإسلامي والهياكل التابعة له".إلى جانب المرشد الأعلى الجديد، شملت القائمة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، ونائب رئيس مكتب القائد لشؤون الأمن علي أصغر حجازي، والمستشار العسكري يحيى رحيم صفوي، بالإضافة إلى وزير الداخلية إسكندر مؤمني ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب.يأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً واسعة على إيران منذ 28 فيفري، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتصاعد التوتر في المنطقة.