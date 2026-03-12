Babnet   Latest update 22:55 Tunis

إيران تحذر: أي هجوم على بنيتنا التحتية للطاقة سيقابل بـ"حرق وتدمير" بنى أمريكا وحلفائها في المنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 21:25
      
أصدر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني تحذيرا شديدا للولايات المتحدة وحلفائها، متوعدا برد "قاصم ومدمر" على أي هجوم يستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية.

وجاء في البيان: "نحذر الحكومة المعتدية وكافة حلفائها بأن أي هجوم -مهما كان صغيرا- يستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ في جمهورية إيران الإسلامية سيتبعه ردنا القاصم والمدمر".

وأضاف المتحدث: "في حال حدوث مثل هذا العدوان سيتم إحراق وتدمير كافة البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة، والتي تستفيد منها أميركا وحلفاؤها الغربيون".


يأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه حدة المواجهة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، مع استمرار تبادل الضربات التي طالت منشآت الطاقة في دول الخليج، وسط مخاوف من تصعيد يستهدف البنية التحتية الحيوية في المنطقة.
