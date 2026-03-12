ارتفاع أسعار النفط بعد استهداف ناقلتين قبالة السواحل العراقية

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الخميس، عقب إعلان مسؤولين عراقيين تعرّض ناقلتي وقود لهجوم قبالة السواحل العراقية، في ظلّ استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران.وبحلول الساعة، ارتفعت العقود الآجلة لخامتسليم أفريل بنسبةلتبلغ، في حين صعدت العقود الآجلة لخامتسليم ماي بنسبةلتصل إلىوأفادت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية بأن الناقلتين المستهدفتين كانتا ترفعان علمي، مشيرة إلى أن إحداهما تعمل لصالحها.وفي هذا السياق، اعتبر المحلل لدى شركة “آي جي” توني سيكامور أن الهجوم قد يمثلعلى إعلان وكالة الطاقة الدولية عن خطط لإطلاق احتياطيات نفطية استراتيجية كبيرة بهدف تهدئة الأسعار.وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت بضخمن النفط في الأسواق، في خطوة قياسية تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار الناتج عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات العسكرية في المنطقة، فيما تعتزم الولايات المتحدة الإفراج عنمن احتياطياتها الاستراتيجية.من جانبها، رجّحت محللة الأسواق في مؤسسة “إيه إن زد” تينا تينغ أن يكون الإفراج عن الاحتياطيات، محذّرة من أن تعطّل شحنات النفط عبرأو تراجع الإنتاج في بعض دول الشرق الأوسط قد يؤدي إلى