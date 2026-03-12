Babnet   Latest update 07:39 Tunis

الحرب على إيران.. هجوم متزامن على إسرائيل واستهداف ناقلتي نفط بمياه العراق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b24822eef826.79353195_igfjnepokqlmh.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 06:05
      
في اليوم الـ13 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، تتعرض إسرائيل لهجوم صاروخي متزامن ومنسق من إيران وجنوب لبنان أسفر عن إصابة أشخاص ومبانٍ في شمال إسرائيل، وعقب هذا الهجوم المنسق شن الجيش الإسرائيلي غارات متتالية وشديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مناطق في جنوب لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني أطلق 100 صاروخ دفعة واحدة على شمال إسرائيل، وتزامن ذلك مع إعلان الحزب بدء عمليات القصف المأكول.


بالمقابل، أوردت القناة الـ12 الإسرائيلية على لسان مسؤول إسرائيلي أن الاتجاه هو توسيع العمليات في لبنان بشكل كبير.


في سياق متصل، قال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن ناقلتين أجنبيتين تحملان وقودا ‌عراقيا تعرضتا لهجمات مجهولة المصدر داخل المياه الإقليمية العراقية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

وأضاف لوكالة رويترز أن العراق أجلى جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 من السفينتين، وأن النيران لا ‌تزال مشتعلة فيهما.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لموقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة لم يعد لديها الكثير من الأهداف المتبقية داخل إيران، مضيفًا أن الحرب مع طهران ستنتهي قريبا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تواصل يوميا توجيه ضربات تستهدف قدرات إيران الباليستية والمسيّرات، وأشارت إلى تدمير آخر سفينة من فئة "سليماني" وضرب أكثر من 5500 هدف داخل إيران
.

الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
