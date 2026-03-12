Babnet   Latest update 07:39 Tunis

وزارة الصحة: الاتّفاق على إحداث فرق طبيّة متعدّدة الاختصاصات للتكفّل الشامل بمرضى القدم السكري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 07:34 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في إطار تحسين التكفّل بمرضى السكري داخل المؤسسات الصحيّة العموميّة،  تمّ الاتفاق، خلال اجتماع أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم  الأربعاء، على  إحداث فرق طبيّة متعدّدة الاختصاصات داخل المستشفيات، تشمل الطب الاستعجالي، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، والجراحة العامة، إضافة إلى اختصاصي أمراض الغدد والسكري، والطب الباطني، وذلك لضمان التكفّل الشامل بمرضى القدم السكري.

وتم التاكيد، خلال الإجتماع الذي حضره ممثلو الاختصاصات الطبية والجراحية المعنية، وخُصّص لتنظيم مسار التكفّل بمرضى القدم السكري بالمؤسسات الصحية العمومية، على اعتبار مضاعفات القدم السكري حالة استعجالية تستوجب التكفّل الفوري دون رفض أو تأجيل، مع اعتماد مسار علاجي يضمن سرعة توجيه المرضى والتدخل المبكر، وفق بلاغ نشرته الوزارة.

ويهدف تنظيم مسار التكفّل بالمرضى الى تسريع العلاج، وتحسين التنسيق بين مختلف الأقسام، وتقليص حالات البتر قدر الإمكان بما يضمن علاجا أفضل لمرضى السكري داخل المنظومة الصحية العمومية، حسب نفس المصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325254

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
17°-9
20°-8
14°-9
13°-7
  • Avoirs en devises 25264,4
  • (11/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40162 DT
  • (11/03)
  • 1 $ = 2,92239 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/03)     1368,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/03)   27924 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>