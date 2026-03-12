Babnet   Latest update 10:39 Tunis

المنتخب التونسي - لاعب كارلسروه الالماني لؤي بن فرحات ضمن قائمة صبري اللموشي في التربص القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2794d6a7c77.93322735_pnqjegflikhom.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 09:26
      
كشف نادي كارلسروه المنتمي الى بطولة الدرجة الثانية الالمانية لكرة القدم عن تلقي لاعب وسطه لؤي بن فرحات دعوة للمشاركة مع المنتخب التونسي في التربص المقرر خلال فترة التوقف الدولي نهاية شهر مارس الجاري.

وقال النادي الألماني على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت "لفتت المستويات الجيدة جدا التي قدمها مهاجمنا لؤي انتباه المنتخب التونسي. وبالنسبة للاعب البالغ من العمر 19 عاما، فهذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها للانضمام إلى المنتخب الأول لتونس بعد عدة استدعاءات سابقة".

ولعب لؤي بن فرحات هذا الموسم 11 مباراة مع كارسلروه في بطولة الدرجة الثانية الالمانية سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. ويحتل كارسلروه المركز الثامن برصيد 34 نقطة.
وشارك لؤي بن فرحات سابقا مع المنتخب التونسي لأقل من 17 و20 سنة.
وفي أول ظهور له تحت قيادة المدرب الجديد صبري اللموشي، سيخوض المنتخب التونسي خلال هذا التربص مباراتين وديتين أمام كل من هايتي وكندا يومي 28 و31 مارس الجالي في تورنتو بكندا في إطار استعداداته لنهائيات كاس العالم المبرمجة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.

وسيلعب منتخب "نسور قرطاج" في الدور الاول من المونديال ضمن المجموعة السادسة الى جانب هولندا واليابان والمتاهل من الملحق الاوروبي الثاني الذي يضم اكرانيا والسويد وبولونيا والبانيا.

ر-امين

