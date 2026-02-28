Babnet   Latest update 12:37 Tunis

قطر تدين الاستهداف وتحتفظ بحق الرد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2cb3d9d9141.19956301_fhoklnmjieqpg.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 12:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أدانت دولة قطر بشدة استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية وتصعيدًا يهدد أمنها واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفق أحكام القانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية.

أخبار ذات صلة:
السعودية تدين الهجمات على الخليج وتحذر من تداعيات التصعيد...

وشددت على أن قطر كانت من أوائل الداعين إلى الحوار مع إيران ومعالجة الخلافات بالوسائل السلمية، معتبرة أن استهداف أراضيها لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ويقوض أسس العلاقات الثنائية.
أخبار ذات صلة:
تصعيد إيراني يستهدف القواعد الأميركية في المنطقة...


كما أعربت قطر عن إدانتها لانتهاك سيادة الكويت والإمارات والأردن والبحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه الدول.

ودعت الخارجية القطرية إلى الوقف الفوري لأي تصعيد والعودة إلى طاولة الحوار لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324431

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
22°-10
21°-11
20°-12
21°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>