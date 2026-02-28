قطر تدين الاستهداف وتحتفظ بحق الرد

أدانت دولة قطر بشدة استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية وتصعيدًا يهدد أمنها واستقرار المنطقة.وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفق أحكام القانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية.وشددت على أن قطر كانت من أوائل الداعين إلى الحوار مع إيران ومعالجة الخلافات بالوسائل السلمية، معتبرة أن استهداف أراضيها لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ويقوض أسس العلاقات الثنائية.كما أعربت قطر عن إدانتها لانتهاك سيادة الكويت والإمارات والأردن والبحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه الدول.ودعت الخارجية القطرية إلى الوقف الفوري لأي تصعيد والعودة إلى طاولة الحوار لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع.