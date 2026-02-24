Babnet   Latest update 07:44 Tunis

شقيقة كيم تعزز نفوذها في قيادة كوريا الشمالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d3db75f8ea7.75493081_fijolegpnhkmq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Février 2026 - 06:06 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية اليوم الثلاثاء عن ترقية كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، إلى منصب مديرة قسم في حزب العمال الحاكم، خلال المؤتمر الحزبي الجاري.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا صادرا عن الاجتماع العام الأول للجنة المركزية التاسعة، أعلن فيه تعيينها واحدة من 17 مديرا للأقسام الجديدة، بعد أن كانت نائبة مدير قسم سابقا.


وأقيم الاجتماع أمس كجزء من المؤتمر الذي بدأ الخميس الماضي، لمراجعة إنجازات سياسات 2021 وصياغة أهداف السنوات الخمس القادمة.


وكان الاجتماع شهد إعادة انتخاب الزعيم كيم جونغ أون أمينا عاما للحزب بالإجماع خلال المؤتمر التاسع، مع التركيز على تعزيز القدرات النووية والعسكرية.

كما أقصي تشوي ريونغ-هيه، رئيس البرلمان الكوري الشمالي وأحد أبرز الوجوه العسكرية السابقة، من عضوية اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في خطوة تعكس تحولا جيليا واسعا في هرم القيادة.

وشهد الاجتماع، الذي يعد الأول منذ 5 سنوات، وضع أهداف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك مراجعة إنجازات 2021 وتعزيز التنمية الاقتصادية والدفاعية رغم التحديات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324175

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:40
12:39
06:57
05:31
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet22°
9° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-9
22°-10
22°-10
21°-10
20°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>