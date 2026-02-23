Babnet   Latest update 17:47 Tunis

ترامب: لا أحتاج موافقة الكونغرس لفرض الرسوم الجمركية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c7c4fabc7d9.76273158_inokgejfmphlq.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 17:09
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لفرض رسوم جمركية على الواردات، وذلك في تصريحات نشرها عبر منصته “تروث سوشيال”.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من صدور قرار عن المحكمة العليا الأمريكية قضى بعدم قانونية جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها استنادا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ (IEEPA).


وكتب ترامب في تدوينته: “كرئيس، لا أحتاج إلى العودة إلى الكونغرس للحصول على موافقة بفرض الرسوم الجمركية. لقد تم الحصول عليها منذ زمن بعيد بأشكال عديدة! وقد تم تأكيدها للتو مرة أخرى بقرار المحكمة العليا السخيف وسيء الصياغة!”.
وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت، الجمعة، أن قانون IEEPA الذي استند إليه ترامب في فرض جزء من رسومه لا يمنحه الصلاحية الكافية لذلك.

ورغم هذا الحكم، أعلن ترامب عن رفع نسبة الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها سابقا على جميع دول العالم من 10% إلى 15%.
