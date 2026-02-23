ترامب: لا أحتاج موافقة الكونغرس لفرض الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكيأنه لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لفرض رسوم جمركية على الواردات، وذلك في تصريحات نشرها عبر منصتهوجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من صدور قرار عنقضى بعدم قانونية جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها استنادا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ ().وكتب ترامب في تدوينته: “كرئيس، لا أحتاج إلى العودة إلى الكونغرس للحصول على موافقة بفرض الرسوم الجمركية. لقد تم الحصول عليها منذ زمن بعيد بأشكال عديدة! وقد تم تأكيدها للتو مرة أخرى بقرار المحكمة العليا السخيف وسيء الصياغة!”.وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت، الجمعة، أن قانونالذي استند إليه ترامب في فرض جزء من رسومه لا يمنحه الصلاحية الكافية لذلك.ورغم هذا الحكم، أعلن ترامب عن رفع نسبة الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها سابقا على جميع دول العالم منإلى