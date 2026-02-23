وزير الخارجية الإسباني: القتل مستمر في غزة والمساعدات عالقة عند المعابر

قال وزير الخارجية الإسبانيإن، مشيرا إلى أن، في ظل تواصل التوتر في المنطقة.وأكد الوزير الإسباني أن لدى، معتبرا أن، وموجها انتقادات إلى ما وصفه بـ، وهو ما اعتبره أمرا غير مفهوم.من جهة أخرى، أفادبأنقتلوا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في، متهما الجيش الإسرائيلي بمواصلة خرق الاتفاق عبر عمليات قتل يومية.وأوضح المركز أن المعطيات التراكمية خلالمن التوصل إلى الاتفاق تُظهر أن القوات الإسرائيلية ارتكبت بمعدل، في مسار قال إنه يفرغ الاتفاق من مضمونه.وأشار إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على القتل والقصف، بل تشمل أيضا عدم الالتزام بإدخالوفق ما نص عليه الاتفاق، من بينها، مبينا أن ما دخل فعليا لا يتجاوزمن إجمالي الشاحنات المتفق عليها، فيما لم تتعد نسبة إدخال الوقودمن الكمية المقررة.كما تحدث المركز عن استمرار تعطيل حركة السفر عبروفرض قيود، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بأعداد المسافرين المتفق عليها لم تتجاوز، معتبرا ذلك انتهاكا لحرية التنقل وللالتزامات الواردة في الاتفاق.وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وفتح تحقيقات دولية مستقلة تمهيدا لمساءلة المسؤولين أمام القضاء الدولي.