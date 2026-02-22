Babnet   Latest update 12:21 Tunis

عبلة كامل تنهي سنوات الغياب بظهور استثنائي في رمضان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ae85fe569b0.58837830_fjgmlnhqeopik.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 12:21
      
تصدّرت الفنانة المصرية عبلة كامل محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها الاستثنائي ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الهواتف المحمولة في مصر، في أول إطلالة فنية لها بعد غياب دام عدة سنوات عن الساحة الفنية.

وجاءت مشاركتها إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم منة شلبي وياسمين عبد العزيز وأمير عيد وأسماء جلال وطه دسوقي ومحمد ممدوح وحاتم صلاح وجيسيكا حسام الدين، في إعلان رمضاني حظي بمتابعة واسعة منذ الساعات الأولى لبثه.


منة شلبي: لحظة خاصة ومليئة بالمشاعر

وفي تصريحات إعلامية، عبّرت منة شلبي عن سعادتها بالعمل مجددًا مع عبلة كامل، مؤكدة أن اللقاء شكّل لها لحظة إنسانية وفنية استثنائية تزامنت مع أجواء شهر رمضان 2026.


وأشارت إلى أن مكانة عبلة كامل في حياتها تتجاوز إطار الزمالة المهنية، ووصفتها بأنها بمثابة الأم الثانية لها، لما تمثله من دعم إنساني وقيمة فنية راسخة داخل الوسط الفني.

كما أكدت أن عبلة كامل تُعد واحدة من أبرز العلامات في تاريخ التمثيل المصري، لما تتميز به من صدق في الأداء وقدرة لافتة على تقمّص الشخصيات، وهو ما جعل حضورها مؤثرًا عبر مختلف الأجيال.

تفاعل واسع وعودة طال انتظارها

وقد لاقى ظهور عبلة كامل في الإعلان تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن سعادتهم بعودتها إلى الشاشة بعد سنوات من الغياب.

واعتبر متابعون أن إطلالتها الرمضانية حملت قدرًا كبيرًا من الدفء، وأعادت أجواء افتقدها الجمهور طويلًا، فيما رأى آخرون أن مشاركتها في الحملة الإعلانية جاءت بمثابة مفاجأة سارة وهديّة رمضانية أعادت إشراقة خاصة للشاشة.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد تحدثت في الأسابيع الماضية عن إمكانية عودتها والمشاركة في حملة دعائية جماعية، قبل أن يتحقق ذلك رسميًا مع انطلاق الموسم الرمضاني الحالي.

وجاء هذا الظهور بعد أشهر من رسالة طمأنة وجهتها عبلة كامل إلى جمهورها بشأن حالتها الصحية، عبر تسجيل صوتي نُشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك ردا على شائعات تحدثت آنذاك عن دخولها المستشفى وخضوعها للعلاج على نفقة الدولة. وتعد هذه الإطلالة الأولى لها بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، إذ كان آخر ظهور فني لها من خلال مشاركتها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "سلسال الدم" الذي عرض في موسم رمضان عام 2018، قبل أن تختار لاحقا التواري بعيدا عن الساحة الفنية.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
