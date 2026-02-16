Babnet   Latest update 06:43 Tunis

كوريا الشمالية .. كيم يدشن حيا سكنيا لعائلات جنود قتلوا خلال عمليات خارجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6992b5d8b53b07.45814647_nkjqeghifomlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Février 2026 - 06:10 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أعلنت كوريا الشمالية انتهاء مشروع بناء حي سكني جديد في العاصمة بيونغ يانغ لعائلات الجنود الذين قتلوا في عمليات خارجية.

وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية الزعيم كيم جونغ أون وهو يسير في الشارع الجديد، الذي أطلق عليه اسم شارع "سايب يول"، ويزور منازل بعض العائلات مع ابنته التي يزداد ظهورها وبروزها، والتي يعتقد أن اسمها كيم جو آي، حيث تعهد برد الجميل لـ "الشهداء الشباب" الذين "ضحوا بكل شيء من أجل وطنهم الأم".



وأشاد كيم جونغ أون بأبطال العمليات الخارجية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة الوطن، وذلك خلال كلمته في افتتاح مدينة "سايبيول غوري" الجديدة. وأكد أن هذه المدينة تمثل رمز عظمة كوريا وقوتها، وشرفا للجيل وفخرا للجمهورية بأكملها.



وتعهد بأن الحزب والدولة سيحيطان عائلات الجنود "برعاية أبدية وحب أبوي، لتحويل تضحياتهم إلى سعادة دائمة وازدهار شامل".

وشدد على أن "راية الجمهورية ستظل ترفرف عاليا فوق المدينة، محملة بأرواح الشهداء النقية ونبض الشعب الثوري، لبناء مستقبل أقوى".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323736

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:34
12:40
07:07
05:40
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
16°-11
21°-11
20°-11
15°-8
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>