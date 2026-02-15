حراك مصري مكثف في ليبيا.. رئيس المخابرات يلتقي حفتر بعد زيارة رئيس الأركان بأيام

ووفقا لبيان للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية كان في استقبال الوفد المصري فور وصوله إلى بنغازي نائب القائد العام الفريق أول ركن صدام حفتر، في دلالة على المستوى العالي للترحيب والتنسيق.ونقل اللواء حسن رشاد تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المشير حفتر، مشيدا بمستوى تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومؤكدا أهمية تعزيز الروابط الثنائية.وناقش الجانبان التطورات المحلية والإقليمية، مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة.وفي ختام اللقاء، أعرب القائد العام للقوات المسلحة الليبية عن تقديره العميق للرئيس السيسي وللشعب المصري، معربا عن تهانيه بقرب حلول شهر رمضان المبارك.وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات مكثفة لمسؤولين مصريين كبار إلى شرق ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وهي ليست الأولى من نوعها إذ سبقتها بأيام قليلة زيارة رسمية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة إلى بنغازي من 10 إلى 12 فيفري الجاري.وشهدت زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية إلى ليبيا مشاركته في الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء، والتقى خلالها المشير حفتر ونائبه صدام حفتر ورئيس أركانه خالد حفتر، وبحث آفاق التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.وتشهد العلاقات المصرية-الليبية خاصة مع القيادة العامة في شرق ليبيا، تنسيقا أمنيا وعسكريا مكثفا منذ سنوات، يركز على دعم الاستقرار في ليبيا، مواجهة التهديدات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود، وتأمين الحدود المشتركة الطويلة.