طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار

أكد طبيب كان حاضرا أثناء فحص المجرم الجنسيضرورة إعادة التحقيق في سبب وفاته، مشككا في النتيجة التي توصل إليها مكتب الفحص الطبي في نيويورك والتي خلصت إلى أنهوقال، الخبير الجنائي الذي استعانت به تركة إبستين، لصحيفةلم يقم الدكتور بادن بإجراء التشريح بنفسه، لكنه كان حاضرا أثناء الفحص بصفته مراقبا نيابة عن عائلة إبستين. وأوضح أنه خلال عملية التشريح تم الاتفاق على أن المعطيات المتوفرة آنذاك تستوجبلتحديد سبب وطريقة الوفاة بشكل قاطع.وفي نسخة منقحة من تقرير فحص الجثة صدرت فيضمن ما يعرف بـ، تم وضع خانةتحت عبارة، مع ترك خاناتفارغة.وأوضح بادن أن نتائجه عقب تشريح الجثة فيكانتغير أنه بعد، تم اعتماد قرار نهائي باعتبار الوفاةمن قبل الدكتورة، التي كانت تشغل آنذاك منصب كبيرة الفاحصين الطبيين في نيويورك، رغم أنها لم تحضر عملية التشريح، وفق ما ذكره بادن.من جهتها، نفت سامبسون علنا مزاعم بادن، مؤكدة تمسكها بالنتائج الرسمية.يشير تقرير التشريح الرسمي إلى وجودفي رقبة إبستين:* كسر في* كسر في* كسر فيواعتبر بادن أن وجودفي حالة شنق انتحاري أمر غير مألوف، مشيرا إلى أنه خلالمن مراجعة تقارير تشريح جثث نزلاء السجون لم يصادف حالة مماثلة.في المقابل، أكدت سامبسون أن كسور العظم اللامي والغضاريف يمكن أن تظهر في حالاتعلى حد سواء.أثارت ملابسات الوفاة تساؤلات إضافية، من بينها:* عدم تفقد إبستين لساعات رغم وجوب مراقبته كل* تعطل كاميرتين قرب زنزانته أو فشلهما في التسجيل* الحديث عنفي تسجيلات المراقبة* ظهورفي الدرج المؤدي إلى زنزانتهكما ورد أن الحبل المصنوع منالذي جُمع من مكان الحادث لم يُثبت بشكل قاطع أنه الأداة المستخدمة في الوفاة. وأشار بادن إلى أن العلامات على الرقبة لا تتطابق، بحسب تقديره، مع طبيعة تلك الملاءة.أكد كل منأن إبستين انتحر ولا يوجد دليل على تعرضه للقتل.غير أن الجدل لا يزال قائما، خاصة في ظل استمرار التساؤلات حول كيفية تمكن نزيل بارز يخضع لـمن إنهاء حياته داخل زنزانته، وسط ما وصفه البعض بـالمصدر: