هزيمة مدوية… أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك

تعرّض برشلونة لهزيمة قاسية أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.وسجّل الفريق المدريدي أهدافه الأربعة في الشوط الأول، حيث افتتح المدافع إيريك غارسيا التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة. ثم عزز الفرنسي أنطوان غريزمان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة، قبل أن يضيف النيجيري أديمولا لوكمان الهدف الثالث عند الدقيقةواختتم الأرجنتيني جوليان ألفاريز رباعية أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.وفي مباراة أخرى ضمن ذهاب نصف النهائي، خسر أتلتيك بيلباو على أرضه أمام ريال سوسييداد بهدف دون رد.ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يومالمقبل على ملعب كامب نو، بينما يستضيف ريال سوسييداد أتلتيك بيلباو في اليوم التالي.