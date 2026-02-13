Babnet   Latest update 08:39 Tunis

الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ec1fc0da601.45996233_ogplmqnkjifhe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 06:06
      
أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان على إزالة أو خفض 99% من الرسوم الجمركية.

ويأتي ذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط لحدث 19 فيفري، الذي سيعقد في معهد السلام الأمريكي في واشنطن، والمعروف حاليا باسم "معهد دونالد جيه ترامب للسلام في الولايات المتحدة".


وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15% أو بمعدل "الدولة الأكثر رعاية" التابع للحكومة الأمريكية. ومعدل الـ 15% هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.


وحضر الممثل التجاري جيمييسون جرير توقيع الاتفاق المتبادل، الذي تم تحت رعاية المعهد الأمريكي في تايوان والمكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة. كما حضر التوقيع نائبة رئيس الوزراء التايواني لي تشيون تشنج والوزيرة الحكومية جين ني يانج.

ويأتي هذا الاتفاق قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب المقررة إلى الصين في أفريل، ويشير إلى تعمق العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وتعد تايوان ديمقراطية ذات حكم ذاتي تطالب الصين بالسيادة عليها كجزء من أراضيها، وتتوعد بضمها بالقوة إذا لزم الأمر. وتحظر بكين على جميع الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إقامة علاقات رسمية مع تايبيه.

وبموجب الاتفاق، ستقوم تايوان باستثمارات بقيمة 250 مليار دولار في الصناعات الأمريكية مثل رقائق الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة. وتقول الحكومة التايوانية إنها ستقدم ما يصل إلى 250 مليار دولار إضافية في شكل ضمانات ائتمانية لمساعدة الشركات الأصغر على الاستثمار في الولايات المتحدة.
