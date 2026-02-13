فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024

أعلن حزب بنغلاديش القومي فوزه في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ انتفاضة 2024، محققًا أغلبية برلمانية تخوّله تشكيل الحكومة، في تحول سياسي لافت بعد سنوات من الاستقطاب.وأفادت الوحدة الإعلامية للحزب، في منشور عبر منصة «إكس»، بأن النتائج الأولية تشير إلى حصوله على عدد كافٍ من المقاعد لضمان الأغلبية، رغم أن اللجنة الانتخابية في بنغلاديش لم تعلن بعد النتائج النهائية. وتقاطعت هذه المؤشرات مع تقارير وسائل إعلام محلية.ويترأس الحزب حاليًا طارق رحمن (60 عامًا)، الذي عاد إلى بنغلاديش في ديسمبر 2025 بعد 17 عامًا قضاها في لندن، ليتولى رسميًا زعامة الحزب خلفًا لوالدته بيغوم خالدة ضياء، التي توفيت أواخر 2025. ويُعد رحمن، نجل الرئيس الراحل ضياء الرحمن، الأوفر حظًا لتولي رئاسة الوزراء، خاصة في ظل غياب رابطة عوامي عن السباق الانتخابي بعد تعليق ترخيصه.وعقب ظهور المؤشرات الأولية، هنّأ السفير الأمريكي في دكا برنت تي كريستنسن الحزب ورئيسه، معتبرًا الفوز «تاريخيًا»، ومؤكدًا تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الحكومة المقبلة في مجالات الازدهار والأمن.كما تلقى رحمن تهاني من قادة دول، بينهم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.ويُنظر إلى هذا الفوز باعتباره منعطفًا مهمًا في المشهد السياسي البنغلاديشي، مع آمال بفتح صفحة جديدة عنوانها الاستقرار الديمقراطي وتعزيز التنمية الاقتصادية.