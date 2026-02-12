انخفاض كبير في سوق المعادن النفيسة بعد تراجع أسعارها عن قمم تاريخية
شهدت أسواق المعادن النفيسة، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، بعد أن سجلت مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية.
وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% ليبلغ 4941.47 دولارًا للأونصة، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ 6 فيفري. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أفريل بنسبة 2.7% لتصل إلى 4962.10 دولارًا للأوقية.
وفي السياق ذاته، هبط سعر الفضة إلى 74.66 دولارًا للأونصة. كما تراجعت بقية المعادن النفيسة، حيث انخفض البلاتين بنسبة 6.1% إلى 2001.79 دولارًا للأوقية، بينما خسر البلاديوم 3.9% ليبلغ 1634.14 دولارًا للأوقية.
