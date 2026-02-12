انخفاض كبير في سوق المعادن النفيسة بعد تراجع أسعارها عن قمم تاريخية

شهدت، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، بعد أن سجلتخلال الفترة الماضية.وبحلول الساعةبتوقيت غرينتش، تراجعفي المعاملات الفورية بنسبةليبلغللأونصة، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ. كما انخفضتتسليم أفريل بنسبةلتصل إلىللأوقية.وفي السياق ذاته، هبط سعرإلىللأونصة. كما تراجعت بقية، حيث انخفضبنسبةإلىللأوقية، بينما خسرليبلغللأوقية.