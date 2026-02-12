مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على صانع محتوى بعد إدلائه بتصريحات اعتبرت مسيئة لوالدي النبي محمد ﷺ.وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المنشور على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن إدلاء صاحب الحساب بتصريحات دينية مغالطة بما يثير البلبلة في أوساط الرأي العام.وأكد مصدر أمني مصري، تحديد هوية القائم على تلك التصريحات وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.وتتضمن تفاصيل الواقعة، نشر شخص ملتح فيديو على حسابه يقول فيه: "والله إني أبغض والدي النبي لأن الله يبغضهم".وأثارت هذه الكلمات موجة جدل وغضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال أحد المدونين: "يقسم بالله أنه يبغض والدي الرسول ﷺ!! أعوذ بالله من فحش اللسان وسوء الأدب مع أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم والتشريف".وكتب آخر ساخراً: "لحظة بديعة لما سيد سوكة وعبده علوكة يسألوه في الزنزانة: اتسجنت ليه؟ فيقولهم إني أُبغض والد النبي ووالدته".