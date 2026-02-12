علي خامنئي يوجّه رسالة مصوّرة إلى الشعب الإيراني

مسيرات ذكرى الثورة الإسلامية



وجّه المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، رسالة مصوّرة إلى الشعب الإيراني شدّد فيها على ضرورة الحفاظ علىوتعزيز التماسك الداخلي.وقال خامنئي مخاطبًا الإيرانيين إنّهم قاموا في 11 فيفري بـ«عمل عظيم» رفع من شأن إيران، مضيفًا أنّ دعمهم عزّز قوة الجمهورية الإسلامية وأحبط مخططات من وصفهم بالأعداء لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام.وأكد أنّ هذا التحرّك «يزيد من عزّة إيران وقوتها واستقلالها الكامل»، داعيًا إلى الحفاظ على الترابط والوحدة الوطنية، وموجّهًا الشكر إلى المشاركين في التجمعات التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد.وجاءت الرسالة عقب خروج حشود في مختلف المحافظات الإيرانية لإحياء الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، ضمن مسيرات «22 بهمن»، بمشاركة عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي شارك في المسيرة بالعاصمة طهران.كما حضر الفعالية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، الذي اعتبر أنّ «أعداء إيران سيصابون باليأس بسبب هذا الشعب»، وفق تصريحاته خلال المناسبة.وعلى هامش المسيرة، تم عرض عدد من الصواريخ، من بينها صواريخ كروز «سومار» و«نور» و«قدير»، إضافة إلى صواريخ باليستية من بينها «حاج قاسم» و«عماد» و«ذو الفقار»، في ساحة آزادي بطهران.وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي، في ظل توتر أمني إقليمي.