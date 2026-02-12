Babnet   Latest update 17:17 Tunis

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية تشمل تعيينات وإعفاءات وترقيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698df453796420.13594112_qgifnkhjmlpeo.jpg width=100 align=left border=0>
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 16:39
      
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، عشرات الأوامر الملكية التي شملت تعيينات وإعفاءات في مناصب حكومية ومؤسساتية، إضافة إلى ترقيات عسكرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وشملت الأوامر إعفاءات وتكليفات جديدة في عدد من إمارات المناطق، من بينها إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود من منصبه محافظًا للطائف، وتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة، إلى جانب تعيين الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود محافظًا للطائف.


كما تضمنت الأوامر تغييرات في عدد من الوزارات والمؤسسات، من أبرزها:


* إعفاء المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه وزيرًا للاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتكليف فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيرًا للاستثمار.
* إعفاء الشيخ سعود بن عبد الله المعجب من منصبه نائبًا عامًا، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، مقابل تعيين الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير.
* تعيين فضيلة الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

وشملت القرارات كذلك تعيينات في وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم، إضافة إلى مناصب استشارية في الديوان الملكي.

وفي الجانب الأمني، تم تعيين مدير عام جديد للمباحث العامة، إلى جانب إقرار ترقيات عسكرية، من بينها ترقية اللواء خالد بن محمد الذويبي إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الملكي، وترقية اللواء سليمان بن عبد العزيز الميمان إلى رتبة فريق.

وتأتي هذه الأوامر في إطار حركة تنظيمية شاملة شملت قطاعات إدارية وأمنية وتنموية متعددة.
