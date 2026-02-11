"رونالدو يفرض شروطه".. الكششف عما وراء كواليس اجتماع كريستيانو وصندوق الاستثمارات السعودي

🎙 - حديث سعود الصرامي عن كواليس اجتماع الاسطورة رونالدو مع كبار المسؤولين في الصندوق 😱😱😱😱💣💣💣💣:



اجتماع الأسطورة مع الملاك كان مثمرًا، حيث إن الأسطورة رونالدو قال للملاك: 'النصر أقل الفرق امتلاكًا للأجانب، والنصر في الصيفية كان الأقل صرفًا، حيث تعاقد مع جواو فيليكس… pic.twitter.com/9Z70xeugda — بيان النصر (@ByanNassr) February 10, 2026

ولم يشارك رونالدو في المباراتين الماضيتين للنصر ضد الرياض والاتحاد في الجولتين 20 و21 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.واحتج رونالدو على عدم دعم الفريق بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي 2026، مقارنة بباقي المنافسين تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خاصة الهلال الذي ضم الفرنسي كريم بنزيما من نادي الاتحاد قبل أيام.وقال سعود الصرامي، في تصريحات لقناة العربية: "اجتمع رونالدو مع ممثلي الصندوق، يوم الأحد، وانتهى الإشكال بالفعل وعاد اللاعب لمساره مع العالمي".وأضاف: "رونالدو كان مقنعا بالأرقام والأسماء لممثلي الصندوق في الاجتماع.. حيث قارن بين عدد الأجانب في النصر ولدى باقي المنافسين".وتابع: "قال رونالدو إن النصر في الصيف ضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة من تشيلسي بالإضافة إلى كومان بعقد 3 سنوات وإينيغو مارتينيز مجانا، بينما الأندية الأخرى أبرمت صفقات مختلفة".وواصل الإعلامي السعودي: "أبرز رونالدو في الاجتماع أيضا أن النصر لم يتعاقد مع صفقات قوية في الشتاء، حيث وقع العالمي مع لاعب محلي عن طريق دفع راتبه فقط، ولاعب آخر من المنتخب العراقي بمبلغ زهيد".وكشف: "عرض رونالدو الأرقام التي أنفقتها الأندية المنافسة للنصر على الصفقات وذكر أسماء اللاعبين في كل فريق".وأردف: "اقتنع ممثلو الصندوق بكلمات رونالدو وسألوه (ما طلباتك؟)، ورد كريستيانو بأن لديه فريق عمل لكن تم سحب صلاحياتهما رغم اتفاقهما مع لاعبين مهمين في الميركاتو الشتوي، إلا أن الصفقات فشلت بسبب تقييد أدوارهما".واختتم سعود الصرامي: "تم وعد رونالدو بعودة الصلاحيات الكاملة إلى سميدو وسيماو مع التخلص من الأشخاص الذين أعاقوا عملهما في النصر".