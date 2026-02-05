ثروة إيلون ماسك تتجاوز صافي الناتج المحلي الإجمالي لنحو 169 دولة
وكالات - أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية 800 مليار دولار، في سابقة غير مسبوقة على مستوى الثروات الفردية.
وبلغت ثروة ماسك 852.5 مليار دولار بعد ظهر يوم 4 فيفري، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا والأرجنتين، ويعادل نحو 1.8 مرة أقل فقط من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
وجاء هذا الارتفاع الأخير في ثروة ماسك عقب استحواذ شركة SpaceX، المختصة في مجال الصواريخ، على شركته الناشطة في الذكاء الاصطناعي xAI. ويُذكر أنه قبل ستة أسابيع فقط، كان ماسك قد أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 600 مليار دولار.
وبحسب البيانات المتداولة، فإن ثروة ماسك الحالية تفوق الناتج المحلي الإجمالي لما يقرب من 90% من دول العالم، من بينها بلجيكا (716.98 مليار دولار) وأوكرانيا (209.71 مليار دولار). ولا تتجاوز ثروة ماسك من حيث الناتج المحلي الإجمالي سوى 22 دولة فقط، تتقدمها الولايات المتحدة (30.62 تريليون دولار)، ثم الصين (19.4 تريليون دولار)، وألمانيا (5.01 تريليون دولار)، والهند (4.13 تريليون دولار)، وبريطانيا (3.96 تريليون دولار)، وفرنسا (3.36 تريليون دولار)، وصولًا إلى تايوان (الصين) بناتج محلي إجمالي يناهز 884.4 مليار دولار.
وتُبرز هذه الأرقام الحجم غير المسبوق للثروة التي راكمها ماسك، والتي جعلته يتجاوز اقتصاديًا نحو 169 دولة، في مؤشر يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وصعود الثروات المرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي.
