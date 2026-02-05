ثروة إيلون ماسك تتجاوز صافي الناتج المحلي الإجمالي لنحو 169 دولة

وكالات -

أصبح رجل الأعمال الأمريكيأول شخص في التاريخ تتجاوز، في سابقة غير مسبوقة على مستوى الثروات الفردية.وبلغت ثروة ماسكبعد ظهر يوم، وهو رقم يفوق، ويعادل نحومن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.وجاء هذا الارتفاع الأخير في ثروة ماسك عقب، المختصة في مجال الصواريخ، على شركته الناشطة في. ويُذكر أنه قبل ستة أسابيع فقط، كان ماسك قد أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروتهوبحسب البيانات المتداولة، فإن ثروة ماسك الحالية، من بينها بلجيكا (716.98 مليار دولار) وأوكرانيا (209.71 مليار دولار). ولا تتجاوز ثروة ماسك من حيث الناتج المحلي الإجمالي سوىفقط، تتقدمها الولايات المتحدة (30.62 تريليون دولار)، ثم الصين (19.4 تريليون دولار)، وألمانيا (5.01 تريليون دولار)، والهند (4.13 تريليون دولار)، وبريطانيا (3.96 تريليون دولار)، وفرنسا (3.36 تريليون دولار)، وصولًا إلى تايوان (الصين) بناتج محلي إجمالي يناهزوتُبرز هذه الأرقام الحجم غير المسبوق للثروة التي راكمها ماسك، والتي جعلته يتجاوز اقتصاديًا، في مؤشر يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وصعود الثروات المرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي.