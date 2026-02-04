Babnet   Latest update 17:41 Tunis

بعد دخوله التاريخ بثروة قدرها 852 مليار دولار.. ماسك: السعادة لا تشترى بالمال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/633c79d61c8091.95704913_lpmhiojqngfek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 16:55
      
وكالات - قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن أصبح أول شخص في التاريخ يمتلك ثروة قدرها 852 مليار دولار، ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول بعينها إنه "لا يمكن شراء السعادة بالمال".



وكتب ماسك، الذي يعرف تماما ما الذي كان يتحدث عنه، على منصة التواصل الاجتماعي X: "من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقا ما يقول".

في الرابع من فيفري، بات معلوما أن إيلون ماسك أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية 800 مليار دولار. وذلك بعد استحواذ شركته المتخصصة في الصواريخ، سبيس إكس على شركته xAI.


ووفقا لمجلة فوربس، فقد زادت ثروة ماسك الصافية بمقدار 84 مليار دولار، لتصل إلى 852 مليار دولار.

وأصبح ماسك أول شخص في التاريخ، تتجاوز ثروته الصافية 800 مليار دولار، وهذا يفوق الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا أو الأرجنتين، ويقل بنسبة 1.8 مرة فقط عن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
