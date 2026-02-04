Babnet   Latest update 23:03 Tunis

السلطات المغربية تلغي عروض الجزائري السيكتور في البلاد

الكوميدي عبد القادر السيكتور
Publié le Mercredi 04 Février 2026
      
ألغت السلطات المغربية جميع عروض الكوميدي الجزائري عبد القادر السيكتور التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة القادمة ضمن جولته الفنية بالمملكة.

وأشارت وكالة "هسبريس" إلى أن قرار الإلغاء جاء بعد دعوات أطلقها نشطاء مغاربة خلال الأيام الأخيرة مطالبين بعدم استقبال الفنانين الجزائريين داخل المغرب في ظل التوتر السياسي القائم بين البلدين.


وعلى إثر هذه الإلغاءات، تم سحب جميع المنشورات الترويجية المتعلقة بالعروض، مع ظهور عبارة "ملغاة" بشكل واضح على منصات بيع التذاكر، ما يعكس قرارا نهائيا بعد موجة من الدعوات التي أطلقها النشطاء المغاربة خلال الأيام الأخيرة.


وكان خبر الإعلان عن جولة عبد القادر السيكتور الفنية قد خلف ردود فعل متباينة على مواقع التواصل، حيث عبر عدد من المعلقين عن استنكارهم لاستقبال فنان جزائري في قاعات مغربية، مطالبين بوقف هذا النوع من العروض الفنية إلى حين "توضيح المواقف السياسية"، بحسب الوكالة.

ورغم الطابع الكوميدي للعروض، إلا أن هذا الجدل بشأنها أعاد فتح النقاش حول العلاقة بين الفن والسياسة وحدود استقلال الإبداع عن الخلافات الدبلوماسية.

المصدر: هسبريس
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
