أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية ويصحبه في أول رحلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6983b9e673f0b5.47882824_mfoigekqnpljh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 22:25
      
وكالات - أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سيارة كهربائية خلال زيارته الحالية للقاهرة، في لفتة جديدة إلى مدى تطور علاقة الصداقة بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن أردوغان أهدى السيسي السيارة الكهربائية بمناسبة زيارته الحالية لمصر بغية المشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى الذي عقد في القاهرة اليوم.



وأشار المتحدث، إلى أن السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها مصطحبا أردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.


وفي وقت سابق اليوم، استقبل السيسي نظيره التركي أردوغان، وأجريت في قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية حيث عزف النشيد الوطني لكل من مصر وتركيا، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.


وعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية وترأسا مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين وشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات، كما شاركا في منتدى الأعمال المصري التركي.
