أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية ويصحبه في أول رحلة

وكالات -

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن أردوغان أهدى السيسي السيارة الكهربائية بمناسبة زيارته الحالية لمصر بغية المشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى الذي عقد في القاهرة اليوم.وأشار المتحدث، إلى أن السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها مصطحبا أردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.وفي وقت سابق اليوم، استقبل السيسي نظيره التركي أردوغان، وأجريت في قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية حيث عزف النشيد الوطني لكل من مصر وتركيا، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.وعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية وترأسا مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين وشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات، كما شاركا في منتدى الأعمال المصري التركي.