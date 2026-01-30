ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة

وأكد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته أن واشنطن تدفع بقوات عسكرية كبيرة باتجاه إيران، تفوق من حيث الحجم تلك التي سبق أن أُرسلت إلى فنزويلا.وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، حيث سئل عما إذا كان قد وضع سقفا زمنيا أمام طهران قبل اتخاذ واشنطن خطوات إضافية. ورد بالقول:"بالتأكيد هم وحدهم من يعرف ذلك"، في إشارة إلى القيادة الإيرانية.وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ترسل أسطولا عسكريا كبيرا إلى المنطقة القريبة من إيران، واصفا إياه بـ"الأسطول" أو "الأرمادا"، وقال:"لدينا أسطول ضخم يتجه الآن نحو إيران، ويمكنكم تسميته ما شئتم. إنه أكبر حتى من الأسطول الذي كان لدينا في فنزويلا".وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تدفع بالمزيد من السفن الحربية في هذه المرحلة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه شدد على أن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات.وقال ترامب:"إذا أبرمنا صفقة مع إيران فسيكون ذلك أمرا جيدا. وإذا لم نبرمها، فسنرى ماذا سنفعل".وأكد أن الولايات المتحدة تعول على المسار التفاوضي، لكنه لم يستبعد سيناريوهات أخرى، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين. كما أشار إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، على حد تعبيره، مضيفا:"إيران هي الوحيدة التي تعرف آخر أجل حددته لها للتوصل إلى اتفاق".