Babnet   Latest update 23:02 Tunis

ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697d1d19405898.32915781_ekhlogijnfqmp.jpg width=100 align=left border=0>
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث للصحفيين خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 22:14 قراءة: 1 د, 17 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية وحدها تعلم ما إذا كان قد حدد لها مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.



وأكد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته أن واشنطن تدفع بقوات عسكرية كبيرة باتجاه إيران، تفوق من حيث الحجم تلك التي سبق أن أُرسلت إلى فنزويلا.
وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، حيث سئل عما إذا كان قد وضع سقفا زمنيا أمام طهران قبل اتخاذ واشنطن خطوات إضافية. ورد بالقول:"بالتأكيد هم وحدهم من يعرف ذلك"، في إشارة إلى القيادة الإيرانية.


وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ترسل أسطولا عسكريا كبيرا إلى المنطقة القريبة من إيران، واصفا إياه بـ"الأسطول" أو "الأرمادا"، وقال:"لدينا أسطول ضخم يتجه الآن نحو إيران، ويمكنكم تسميته ما شئتم. إنه أكبر حتى من الأسطول الذي كان لدينا في فنزويلا".
أخبار ذات صلة:
الكرملين: بوتين يستقبل سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
الكرملين: بوتين يستقبل سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني...

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تدفع بالمزيد من السفن الحربية في هذه المرحلة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه شدد على أن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات.

وقال ترامب:"إذا أبرمنا صفقة مع إيران فسيكون ذلك أمرا جيدا. وإذا لم نبرمها، فسنرى ماذا سنفعل".

وأكد أن الولايات المتحدة تعول على المسار التفاوضي، لكنه لم يستبعد سيناريوهات أخرى، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين. كما أشار إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، على حد تعبيره، مضيفا:"إيران هي الوحيدة التي تعرف آخر أجل حددته لها للتوصل إلى اتفاق".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322902

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
13°-10
14°-9
18°-8
19°-12
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>