العثور على الفنانة السورية هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها بدمشق

تداولت وسائل إعلام سورية، اليوم، خبر العثور على الفنانة السورية هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في العاصمة دمشق.وذكرت صحيفة الوطن السورية أنه تم العثور عليها مقتولة داخل منزلها، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادثة.كما تم تداول معلومات غير مؤكدة تفيد بأن عاملة المنزل يُشتبه في تورطها في الجريمة، قبل أن تغادر المكان، دون صدور تأكيد رسمي بهذا الخصوص. في المقابل، تحدثت مواقع أخرى عن وفاة حصلت «في ظروف غامضة» دون تفاصيل إضافية.يُذكر أن الراحلة شاركت في عديد الأعمال الدرامية السورية، وبرز حضورها في مسلسلات البيئة الشامية، ولا سيما مشاركتها في مسلسل باب الحارة حيث أدّت دور «الداية أم زكي».