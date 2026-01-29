صعود أسعار النفط وسط مخاوف من قصف إيران

سجّلت أسعار النفط، اليوم الخميس،، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال، وهو ما قد يفضي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة من منطقة الخليج.وبحلول الساعة، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكيتسليم مارس بنسبةلتبلغ، في حين صعدت العقود الآجلة لخامتسليم الشهر نفسه بنسبةإلىوسجّل الخامان مكاسب تناهزمنذ 26 جانفي الجاري، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكيعلىلإنهاء برنامجها النووي، عبر التهديد بشنّ ضربات عسكرية، إلى جانبوقال محللون في، في مذكرة صدرت أمس الأربعاء، إن «احتمال تعرّض إيران للقصف أدّى إلىلأسعار النفط بنحو»، مضيفين أنقد يدفع أسعار خام برنت إلى حدودكما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من. وأفادت، أمس الأربعاء، بأن مخزونات النفط تراجعت بمقدارلتصل إلىخلال الأسبوع المنتهي في، في حين كانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة بنحو