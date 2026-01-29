Babnet   Latest update 08:39 Tunis

صعود أسعار النفط وسط مخاوف من قصف إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 07:56 قراءة: 1 د, 5 ث
      
سجّلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال شنّ الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا على إيران، وهو ما قد يفضي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة من منطقة الخليج.

وبحلول الساعة 06:10 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بنسبة 1.31 بالمائة لتبلغ 64.04 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.21 بالمائة إلى 69.23 دولارًا للبرميل.

وسجّل الخامان مكاسب تناهز 5 بالمائة منذ 26 جانفي الجاري، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ 29 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لإنهاء برنامجها النووي، عبر التهديد بشنّ ضربات عسكرية، إلى جانب وصول سفن حربية أمريكية إلى المنطقة.


وقال محللون في سيتي، في مذكرة صدرت أمس الأربعاء، إن «احتمال تعرّض إيران للقصف أدّى إلى ارتفاع العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط بنحو 3 إلى 4 دولارات للبرميل»، مضيفين أن مزيدًا من التصعيد قد يدفع أسعار خام برنت إلى حدود 72 دولارًا للبرميل.

كما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن مخزونات النفط تراجعت بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 جانفي الجاري، في حين كانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة بنحو 1.8 مليون برميل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322761

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-12
19°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>