صعود أسعار النفط وسط مخاوف من قصف إيران
سجّلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال شنّ الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا على إيران، وهو ما قد يفضي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة من منطقة الخليج.
وبحلول الساعة 06:10 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بنسبة 1.31 بالمائة لتبلغ 64.04 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.21 بالمائة إلى 69.23 دولارًا للبرميل.
وسجّل الخامان مكاسب تناهز 5 بالمائة منذ 26 جانفي الجاري، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ 29 سبتمبر 2025.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لإنهاء برنامجها النووي، عبر التهديد بشنّ ضربات عسكرية، إلى جانب وصول سفن حربية أمريكية إلى المنطقة.
وقال محللون في سيتي، في مذكرة صدرت أمس الأربعاء، إن «احتمال تعرّض إيران للقصف أدّى إلى ارتفاع العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط بنحو 3 إلى 4 دولارات للبرميل»، مضيفين أن مزيدًا من التصعيد قد يدفع أسعار خام برنت إلى حدود 72 دولارًا للبرميل.
كما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن مخزونات النفط تراجعت بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 جانفي الجاري، في حين كانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة بنحو 1.8 مليون برميل.
