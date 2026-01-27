الجزائر: تبون يستقبل مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ اللقاء جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ووزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون الدبلوماسية عمار عبة، إضافة إلى سفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم.
وكانت السفارة الأمريكية لدى الجزائر قد أعلنت، يوم الاثنين، أنّ مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية سيؤدي زيارة إلى الجزائر يوم الثلاثاء، في إطار مواصلة المشاورات السياسية بين البلدين.
وجاء في بيان السفارة الأمريكية: «يسعدنا أن نرحب مجددًا ب مسعد بولس في الجزائر في زيارة جديدة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا ومواصلة العمل المشترك من أجل السلام والازدهار في المنطقة».
ويُشار إلى أنّ هذه الزيارة تُعدّ الثانية لمسعد بولس إلى الجزائر منذ تعيينه في منصبه، بعد زيارة سابقة أداها في شهر جويلية 2025 ضمن جولة شملت عددا من بلدان شمال إفريقيا، خصّصت لإجراء مشاورات استراتيجية حول الأولويات المشتركة بين الجزائر والولايات المتحدة.
وقبل وصوله إلى الجزائر، زار بولس ليبيا، حيث التقى يوم الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس، مؤكّدًا خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الوحدة والاستقرار.
