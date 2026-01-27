الجزائر: تبون يستقبل مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية

استقبل الرئيس الجزائري، مساء الثلاثاء، مستشار الرئيس الأمريكيللشؤون العربية والإفريقية،، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية.وأفادتأنّ اللقاء جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون الدبلوماسية، إضافة إلى سفير الجزائر بواشنطنوكانت السفارة الأمريكية لدى الجزائر قد أعلنت، يوم الاثنين، أنّ مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية سيؤدي زيارة إلى الجزائر يوم الثلاثاء، في إطار مواصلة المشاورات السياسية بين البلدين.وجاء في بيان السفارة الأمريكية:ويُشار إلى أنّ هذه الزيارة تُعدّ الثانية لمسعد بولس إلى الجزائر منذ تعيينه في منصبه، بعد زيارة سابقة أداها في شهر جويلية 2025 ضمن جولة شملت عددا من بلدان شمال إفريقيا، خصّصت لإجراء مشاورات استراتيجية حول الأولويات المشتركة بين الجزائر والولايات المتحدة.وقبل وصوله إلى الجزائر، زار بولس ليبيا، حيث التقى يوم الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنيةبالعاصمة طرابلس، مؤكّدًا خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الوحدة والاستقرار.