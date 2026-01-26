Babnet   Latest update 19:05 Tunis

السفير الأمريكي في أوتاوا يهدد كندا حال رفضها شراء إف-35

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6977a9ce9ded53.45223473_lgqhpifnmkjoe.jpg width=100 align=left border=0>
إذا رفضت كندا شراء مقاتلات أمريكية من طراز إف-35، فستقوم واشنطن بإعادة النظر في شروط مشاركتها في قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية NORAD والتدخل في مجالها الجوي بشكل متكرر

أفاد بذلك السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا، وقال في مقابلة مع هيئة البث الكندية "سي بي سي نيوز": "سيتم تغيير NORAD، إذا رفضت أوتاوا شراء طائرات إف-35 ".


وأشار السفير إلى أنه في مثل هذه الحالة، سيتعين على الولايات المتحدة شراء المزيد من الطائرات المقاتلة الحديثة لسلاح الجو الأمريكي وإرسالها بشكل متكرر إلى المجال الجوي الكندي "لمواجهة التهديدات التي تقترب من الولايات المتحدة".


وأضاف: "إذا لم تعد كندا قادرة على توفير هذه الإمكانية، فسيتعين علينا سد هذه الثغرات".

ولم يوافق السفير على فكرة أن الولايات المتحدة تشكل تهديدا لكندا، وذلك في أعقاب ملاحظة المذيع بأن العديد من الكنديين ينظرون إلى واشنطن بهذه الطريقة بسبب تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول "الولاية الحادية والخمسين".

وقال السفير: "هذا جنون. نحن لا نشكل أي تهديد".

في الربيع، أصدر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليماته لوزير الدفاع آنذاك بيل بلير بمراجعة صفقة شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 لتحديد ما إذا كان لدى أوتاوا خيارات أخرى "بالنظر إلى البيئة المتغيرة" وسط فرض تعريفات أمريكية على الواردات الكندية.

وفي أكتوبر الماضي، نقلت "سي بي سي نيوز" عن ستيفن فور المتحدث باسم وزير الدولة الكندي لشؤون المشتريات الدفاعية، أن كندا تعتزم شراء 16 طائرة من أصل 88 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة بموجب عقد بين البلدين، مع دراسة مسألة شراء باقي الطائرات.
