قفصة: تدعيم المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بآلة للتحاليل البيوكيميائية وآلة للجراحة بالمنظار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6977c3e62c0ea7.47172198_mikeopfgnljhq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 20:42
      
عزّزت وزارة الصحّة المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بآلة للتحاليل البيوكيميائية، وآلة حديثة متطوّرة للجراحة بالمنظار، وذلك في إطار الدهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفى المذكور، وفق ما صرّح به، اليوم الاثنين، مدير المستشفى رضا محمدي.

وأضاف محمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ هذه  التجهيزات المتطورة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المسداة للمواطنين بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان، وستجنّب المرضى عناء التنقل إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج، إضافة إلى التسريع في عمليات التشخيص والتكفل بالحالات الاستعجالية.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن قسم جراجة الأعصاب بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان قد دخل بعد حيز الاستغلال، كما ستنطلق أشغال مشروع توسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى للترفيع في عدد أسرّته من 4 إلى 8 أسرّة، وقد بلغ حاليًا مرحلة الإعلان عن طلب العروض. 
وأضاف أنّه  تم  إحداث  عيادة لمكافحة الإدمان  بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة ومن المبرمج ان ينطلق نشاطها قريبا، مضيفا ان أشغال إنجاز قاعة للقسطرة القلبية بقسم أمراض القلب انتهت، في انتظار تركيز التجهيزات قريبا.
الاثنين 26 جانفي 2026
