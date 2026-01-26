فتح بحث تحقيقي إثر وفاة أمّ لثلاثة أطفال في ظروف غامضة بولاية زغوان

أذنت، يوم، بفتحإثرفيداخل منزلها بجهةمن ولايةكما أذنت النيابة العمومية بـ، قصدوالكشف عن ملابسات الحادثة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والفحوصات الطبية.ويُذكر أنّكان قد عثر عليها متوفاة داخل منزلهما، في مشهد مؤلم، حيث وُجديحاول الرضاعة منها، في حين كانجالسين إلى جانبها