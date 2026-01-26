Babnet   Latest update 19:05 Tunis

فتح بحث تحقيقي إثر وفاة أمّ لثلاثة أطفال في ظروف غامضة بولاية زغوان

Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 18:19
      
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان، يوم الجمعة الماضي، بفتح بحث تحقيقي إثر وفاة أمّ لثلاثة أطفال في ظروف غامضة داخل منزلها بجهة بئر مشارقة من ولاية زغوان.

كما أذنت النيابة العمومية بـرفع الجثة وإحالتها على مصالح الطب الشرعي، قصد تحديد أسباب الوفاة بدقّة والكشف عن ملابسات الحادثة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والفحوصات الطبية.


ويُذكر أنّ زوج الهالكة كان قد عثر عليها متوفاة داخل منزلهما، في مشهد مؤلم، حيث وُجد ابنها الرضيع يحاول الرضاعة منها، في حين كان طفلاها الآخران جالسين إلى جانبها ظنًّا منهما أنّ والدتهما نائمة.
