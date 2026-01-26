ترامب يعلن إرسال مسؤول "صارم وعادل" إلى ولاية مينيسوتا

وقال ترامب في بيان نشره عبر منصة "تروث سوشيال" إن "تحقيقا كبيرا يجري فيما يتعلق باحتيال الرفاهية الهائل الذي بلغ 20 مليار دولار وما فوق، والذي وقع في مينيسوتا"، مؤكدا أن هذا الاحتيال هو "مسؤول جزئيا على الأقل عن الاحتجاجات المنظمة العنيفة التي تجري في الشوارع".وتطرق البيان أيضا إلى عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، حيث أشار إلى أن "وزارة العدل والكونغرس يبحثان في أمرها"، وزعم أنها "غادرت الصومال بدون شيء، ويُقال إن ثروتها الآن تزيد عن 44 مليون دولار"، وختم ترامب بيانه بالقول: "سيكشف الوقت عن كل شيء".وسبق أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، مطالبا بفتح تحقيق فوري معها بشأن "الجرائم المالية والسياسية"، على حد وصفه.وقال ترامب: "تبلغ ثروة النائبة عن الحزب الديمقراطي من ولاية مينيسوتا إلهان عمر أكثر من 30 مليون دولار. قانونيا، لا يمكن تجميع مثل هذه الثروة، براتب سياسي. يجب التحقيق معها بسبب الجرائم المالية والسياسية، ويجب أن يبدأ التحقيق، الآن!".يذكر أن عمر كانت موضوعا لهجمات متكررة من المشرعين الجمهوريين وتغطية إعلامية يمينية بحكم كونها مهاجرة صومالية. وكان ترامب قد وصف الصوماليين بـ "القمامة" وذوي رائحة كريهة خلال مؤتمر صحفي العام الماضي، وألمح إلى أنهم لم يسهموا بشيء في الولايات المتحدة.من جهتها، علقت النائبة عمر على هذه الهجمات، معتبرة أنها غالبا ما تكون مدفوعة بسياق إخباري سلبي يحيط بإدارة ترامب. وصرحت لمجلة "غارديان": "عندما لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له.. يبدأ في إثارة التعصب".وتصاعد الوضع في مينيسوتا مؤخرا بعد مقتل مواطنين اثنين على يد عملاء دائرة الهجرة والجوازات الأمريكية، خلال حملة أمنية تشنها إدارة ترامب ضد المهاجرين.