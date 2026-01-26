Babnet   Latest update 19:05 Tunis

توزر: التحسيس بخطورة إساءة معاملة كبار السن في أيام توعوية لتلاميذ المعاهد

تنظم الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر خلال شهر جانفي الجاري سلسلة أيام تحسيسية توعوية للتحسيس بخطورة إساءة معاملة كبار السن وذلك لفائدة تلاميذ المعاهد بالجهة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يؤمنها أعضاء الجمعية ورئيس مصلحة المسنين بالمندوبية فضلا عن مشاركة تلاميذ وأساتذة المعاهد بالتنشيط والمداخلات حول الموضوع.

وذكر رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عادل السلامي لصحفية "وات" ، أن نشاط الجمعية اختار بالنسبة لليوم الاثنين معهد حامة الجريد متوجها إلى تلاميذ هذه المؤسسة التربوية بالتوعية حول طرق معاملة كبار السن وابراز مكانتهم في المجتمع، مبينا أنّ الحملة جابت عددا من المعاهد على أن تتواصل طيلة السنة الحالية من أجل مزيد التوعية بخطورة تعرض كبار السن إلى العنف بمختلف أشكاله وضرورة احترامهم والتعريف بمكانتهم وكيفية التعامل معهم وطرق الاهتمام بهم وذلك تحت شعار "لا للعنف ضد كبار السن في أي مكان".

وأضاف أن الحوار مع التلاميذ والاساتذة يدور حول جملة من السلوكيات التي يجب الابتعاد عنها في التعامل مع كبار السن والتوجه إليهم بطرق المعاملة الحسنة على غرار اعطائهم الأولوية في المؤسسات العمومية ووسائل النقل الجماعي والاهتمام بهم نفسيا من خلال الاستماع إليهم واحترامهم وتشريكهم داخل الأسرة.
وأشار من جهته كاتب عام الجمعية الجهوية لرعاية المسنين منير النابلي أنه تبعا لتفشي مظاهر العنف في المجتمع فإن كبار السن معرضين بدورهم إلى ضروب من العنف المادي والمعنوي في ظل وجود سلوكيات خطرة لدى الشباب على غرار الكحول والمخدرات، لذلك توجهت الجمعية بالحصص التحسيسية إلى المراهقين والشباب في المؤسسات التربوية بهدف توعيتهم بخطورة هذا السلوك وتقديم نماذج من المعاملة الحسنة التي تبني مجتمعا متوازنا.
