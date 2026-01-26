انتخاب مكتبي لجنتي الصحّة وشؤون المرأة ولجنة التربية والتكوين والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان
عقدت لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اجتماعيهما الأوّلين، بعد ظهر اليوم الاثنين، لانتخاب مكتبيهما، وذلك بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة.
وقد أسفرت عمليتا التصويت وإحصاء الأصوات عن النتائج التالية:
تركيبة مكتب لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة* رئيس اللجنة: عز الدين التايب
* نائب الرئيس: عبد القادر عمار
* المقرّر: رؤوف الفقيري
تركيبة مكتب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة* رئيس اللجنة: عبد الرزاق عويدات
* نائب الرئيس: منير الكموني
* المقرّر: نجيب العكرمي
وكان قد ترشّح لعضوية مكتب لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كلّ من عز الدين التايب لمنصب الرئيس وعبد القادر عمار لمنصب نائب الرئيس، فيما ترشّح رؤوف الفقيري وأحمد بنور لمنصب المقرّر.
كما ترشّح لعضوية مكتب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة كلّ من عبد الرزاق عويدات ومنال بديدة وفخر الدين فضلون لمنصب الرئيس، ومنير الكموني ونجلاء اللحياني لمنصب نائب الرئيس، إضافة إلى نجيب العكرمي لمنصب المقرّر.
