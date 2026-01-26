انتخاب مكتبي لجنتي الصحّة وشؤون المرأة ولجنة التربية والتكوين والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان

تركيبة مكتب لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة



تركيبة مكتب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة



عقدتاجتماعيهما الأوّلين، بعد ظهر اليوم الاثنين، لانتخاب مكتبيهما، وذلك بإشرافوقد أسفرت عمليتا التصويت وإحصاء الأصوات عن النتائج التالية:عز الدين التايبعبد القادر عماررؤوف الفقيريعبد الرزاق عويداتمنير الكمونينجيب العكرميوكان قد ترشّح لعضوية مكتب لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كلّ منلمنصب الرئيس ولمنصب نائب الرئيس، فيما ترشّحلمنصب المقرّر.كما ترشّح لعضوية مكتب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة كلّ منلمنصب الرئيس، ولمنصب نائب الرئيس، إضافة إلىلمنصب المقرّر.