تقرير أمني يكشف عن تسريب نحو 149 مليون سجل بيانات اعتماد بينها 48 مليون حساب جيميل

كشفعن واحدة من أكبر عمليات، بعد العثور علىتضمّ قرابة، تحتوي على أسماء مستخدمين وكلمات مرور مسرّبة تعود إلى منصّات وخدمات رقمية كبرى.وأشار التقرير إلى أنّ نحوكانت ضمن البيانات المسرّبة، إلى جانب ملايين الحسابات الأخرى عبر شبكات ومنصّات معروفة.وأوضح التقرير أنّ هذه القاعدة ظلّت، قبل أن يتمكّن الباحث الأمني المتخصّصمن رصدها وإبلاغ الجهات المعنية، ما أدى إلى حذفها لاحقًا.وبيّن فاولر أنّ، إذ لم تكن مشفّرة أو محمية بكلمة مرور، ما جعلها قابلة للوصول من أي شخص. كما تضمّنتالتي تحتوي على معلومات حسّاسة، من بينهالمختلف الخدمات.وأظهرت التحليلات الأولية أنّ هذه البيانات، بل هي حصيلة، جُمعت أساسًا عبر برامج خبيثة تُعرف بـ(برامج سرقة المعلومات)، والتي تقوم باستخراج البيانات من الأجهزة المصابة على مدى فترات زمنية طويلة.وبحسب الباحث الأمني، شملت قاعدة البيانات المسرّبة ما يلي:وفي رد رسمي على ما نشرته، أكدتأنّها على علم بقاعدة البيانات التي تشمل بعض بيانات جيميل، موضحة أنّها تعتمدتقوم بقفل الحسابات المشبوه بها وإجبار المستخدمين علىعند اكتشاف أي تعرّض للخطر.وللتحقّق من مدى تأثّر الحسابات الشخصية، ينصح الخبراء باستخدام موقع، الذي يتيح خدمة مجانية تمكّن المستخدمين من معرفة ما إذا كانت عناوين بريدهم الإلكتروني قد ظهرت في أي اختراقات معروفة.وفي حال ثبوت التعرّض للاختراق، يُوصى بـ:، خاصة إذا كانت مستخدمة في أكثر من خدمةعلى الحسابات الهامة* مراجعةووسائل استرجاع الحساب* التأكّد من تحديث برامج الحماية بشكل منتظمويؤكّد هذا الحادث مجدّدًافي الفضاء الرقمي، لا سيما، والحذر من، ومراقبة الحسابات بشكل دوري لرصد أي نشاط غير معتاد في وقت مبكّر.