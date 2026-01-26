قبل مقتلها على يد شقيقها… رسالة مؤثّرة للمحامية الأردنية زينة المجالي تتحوّل إلى صرخة ضد العنف الأسري

رحم الله المحامية زينه المجالي ضحية اليد التي كبرت معها والتي قُتلت غدراً على يد من كان لابد أن يكون سنداً لها .. لا كلمات قد تصف مشاعرنا في هذه الفاجعة .. نتمنى أن يأخذ القانون مجراه حتى لا يصبح للجريمة مكان في أردننا الذي اعتدنا على أمنه وأمانه ..#زينه_المجالي pic.twitter.com/kmEW97lKFw — Reham Makhlouf (رهام مخلوف) (@reham_makhlouf) January 25, 2026

لم تكن زينة المجالي ضحية لحظة غضب عابرة، بل ضحية آفة تجرّد الإنسان من عقله ورحمته.

فالمخدرات لا تصنع خلافًا فقط، بل تقتل المنطق، وتمحو كل معنى للقرابة والإنسانية

رحم الله زينة المجالي والعار لكل من يبرر العنف والمخدرات. #الأردن

خلّفت جريمة مقتل المحامية الأردنيةعلى يد شقيقها صدمة واسعة في الأردن، خاصة بعد تداول منشور أخير كانت قد نشرته على، بدا وكأنهمن العنف والإهمال النفسي داخل الأسرة.وكانت المجالي قد نشرت، قبل أيام من وفاتها، تدوينة تناولت فيها، ربطتها بالواقع الاجتماعي، متطرقة إلى ما وصفته بـالتي تؤذي من حولها سعيًا وراء مصالحها أو سعادتها الآنية. وحذّرت في منشورها من، داعية الآباء والأمهات إلىقبل أن تتفاقم الأوضاع وتتحول إلى مآسٍ.وأكدت زينة في رسالتها أنّ، في دعوة صريحة إلى كسر الصمت تجاه العنف الأسري والاضطرابات السلوكية.وأثارت هذه الكلمات تفاعلًا واسعًا عقب مقتلها، حيث انتشرت التدوينة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مرفقةالتي عبّرت عن الحزن والغضب، إلى جانب، في ظل استنكار واسع لبشاعة الحادثة.وتعود تفاصيل الجريمة إلىأثناء خلاف عنيف نشب بينه وبين شقيقها، الذي كان، قبل أن يُقدم الأخير على طعنها.ووفق، تعرّضت المحامية الشابة إلى، أصابت إحداها القلب مباشرة، ما أدى إلى. وأكد مصدر طبي أنّ العائلة تسلّمت الجثمان بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لدفنه.وتحوّلت مأساة زينة المجالي إلىأعادت إلى الواجهة النقاش حول، وسط مطالب بتشديد المتابعة والحماية داخل المحيط العائلي.