تنس: بطولة كامبار للتحدي : معز الشرقي يستهل مشاركته غدا الثلاثاء بمواجهة الامريكي ماكنزي ماكدونالدز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a278f506e1c6.44872252_fkplhiqongemj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 15:37 قراءة: 0 د, 40 ث
      
يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي (المصنف 134 عالميا) مشاركته في بطولة كامبار للتحدي داخل القاعة التي تقام بفرنسا من 26 جانفي الى 1 فيفري، بمواجهة الامريكي ماكنزي ماكدونالدز (المصنف 113) غدا الثلاثاء لحساب الدور الاول.

وفي صورة الفوز، سيلاقي الشرقي في ثمن نهائي البطولة ذات 125 نقطة، الفائز من مواجهة الاسباني روبيرتو كاربيلا باينا (المصنف 147) والبلجيكي ميشال غيرتز (المصنف 293).

يذكر ان معز الشرقي كان خرج من الدور التمهيدي الاول لدورة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، عقب خسارته امام الفرنسي لوكاس فان اسشي (المصنف 164 عالميا) بنتيجة صفر-2 (4-6 و4-6).

ويشارك الشرقي في مسابقة الزوجي خلال بطولة كامبار الى جانب السويسري ريمي بيرتولا (المصنف 254) حيث سيتباريا مع الثنائي الايفواري الياكيم كوليبالي (المصنف 319) والفرنسي ماكسونس بوج (المصنف 617) انطلاقا من الدور ثمن النهائي بعد غد الاربعاء.

