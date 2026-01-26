مدنين: ورشة في جزيرة جربة حول مشروع جمع وإعادة تدوير مصائد السلطعون الأزرق ببحيرة بوغرارة

انتظمت، اليوم الاثنين، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، ورشة حول مشروع جمع وإعادة تدوير مصائد السلطعون الازرق ببحيرة بوغرارة الذي يهدف إلى التخفيف من حدة التأثيرات السلبية لهذه المصائد البلاستيكية الضائعة في البحر بنسبة تصل الى 20 بالمائة، والبحث عن حلول تجعل من هذا المشروع النموذجي مثالا يعتمد بمختلف المناطق الساحلية ذات الوضعيات المماثلة، وفق لبنى بودية أستاذة محاضرة بكلية العلوم بصفاقس اختصاص ايكولوجيا البحار وعضو في هيئة تسيير المشروع.وأضافت بودية، في تصريح لصحفيّة "وات"، ان هذه الورشة تأتي في اطار مواصلة التشاور وتبادل الافكار والمقترحات مع البحارة والمجامع ومختلف المتدخلين لبحث حلول للحدّ من مخاطر المصائد الضائعة، وصياغة توصيات ترفع الى الادارة المعنية يمكن الاستئناس بها في مشاريع قوانين، وذلك بعد التعمّق في أسباب ضياع المصائد ومخاطرها.وكشفت أن هذا المشروع، الذي سينتهي في شهر فيفري المقبل، والمموّل من برنامج المنح الصغرى التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، نجح في تنمية الوعي لدى البحارة وجعلهم شركاء في التشخيص والتصوّر والاقتراح، مذكّرة بما تم انجازه في إطار المشروع من أنشطة استهدفت في جوانب منها البحار من خلال حلقات تكوين وأيام تطوعية لجمع المصائد، وتطوير تطبيقة على الهاتف الجوال تشير إلى موقع المصائد الضائعة في البحر.وتم خلال الورشة تحديد عدّة أسباب لضياع مصائد السلطعون في البحر منها أسباب طبيعية وأخرى تقنية وأسباب بشرية ومادية وتنظيمية الى جانب الوعي، حيث أكّد المشاركون على أهمية الوعي بمخاطر هذه المصائد على البيئة البحرية والثروة البحرية والتنوع البيولوجي، إلى جانل تاثيراتها الاقتصادية.واقترحوا، بالمناسبة، بعض الحلول من بينها إسناد المصائد الى مجامع الصيد البحري لتتولى توزيعها على البحارة من منظوريها بما يضمن المحافظة عليها والتخفيف من حدّة ضياعها، الى جانب تفعيل دور المجامع في تأطير البحارة، والتخفيف من دور الوسطاء، وتقنين وتنظيم العلاقة بينهم وبين البحار.بر