«أونصة الذهب» تكسر كل الأرقام القياسية وسط ضبابية عالمية متصاعدة

توترات جيوسياسية تدعم المكاسب



الفضة تسير على خطى الذهب



تجاوز، اليوم الإثنين،للمرة الأولى في تاريخه، مستفيدًا من مكانته كـفي ظل تصاعدعالميًا.وسجّل المعدن النفيس ارتفاعًا متواصلاً خلال العامين الأخيرين، مدفوعًا أساسًا بـوتزايد الإقبال الاستثماري، بعد أن كان سعر الأونصة (31.1 غرامًا) لا يتجاوز بقليلفي جانفي 2024.وحوالي، ارتفع سعر الذهب بنسبةليبلغ، بعدما كان قد سجّل مستوى قياسيًا بلغفي حدودمن اليوم نفسه.وتسارع نسق الارتفاع الأخير في أسعار الذهب على خلفية، في ظل تصريحات للرئيس الأمريكيبشأن السعي إلى الاستحواذ عليها، إلى جانبفي حال معارضتهم لهذه التوجهات.ولم يؤدّالذي طبع أشغالإلى تراجع أسعار الذهب، رغم تراجع ترامب مؤخرًا عن بعض تهديداته بخصوص التعريفات الجمركية الجديدة.كما واصلتالتأثير في توجهات الأسواق، ما عزّز الطلب على الأصول الآمنة.وحذتحذو الذهب خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رأسهاالتي تضاعفت قيمتها أكثر منوبفضلفي مجالي، تجاوز سعر الفضةلأول مرة يوم الجمعة الماضي.وعنداليوم الإثنين، بلغ سعر الفضة مستوى قياسيًا جديدًا عند، قبل أن يستقر قرابةعند، مسجّلًا ارتفاعًا بنحوويعكس هذا الأداء الاستثنائي للمعادن النفيسةوتزايد بحث المستثمرين عن أدوات تحوّط في مواجهة حالة عدم اليقين التي تطبع المشهد الاقتصادي والسياسي الدولي.