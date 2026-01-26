Babnet   Latest update 10:07 Tunis

«أونصة الذهب» تكسر كل الأرقام القياسية وسط ضبابية عالمية متصاعدة

Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 09:06
      
وكالات - تجاوز سعر أونصة الذهب، اليوم الإثنين، حاجز 5 آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخه، مستفيدًا من مكانته كـملاذ آمن في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية عالميًا.

وسجّل المعدن النفيس ارتفاعًا متواصلاً خلال العامين الأخيرين، مدفوعًا أساسًا بـتراجع الدولار وتزايد الإقبال الاستثماري، بعد أن كان سعر الأونصة (31.1 غرامًا) لا يتجاوز بقليل 2000 دولار في جانفي 2024.


وحوالي الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.85 بالمائة ليبلغ 5080 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجّل مستوى قياسيًا بلغ 5093.05 دولارات في حدود الساعة 2:27 من اليوم نفسه.


توترات جيوسياسية تدعم المكاسب

وتسارع نسق الارتفاع الأخير في أسعار الذهب على خلفية التوترات المرتبطة بغرينلاند، في ظل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السعي إلى الاستحواذ عليها، إلى جانب تهديدات بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين في حال معارضتهم لهذه التوجهات.

ولم يؤدّ الهدوء النسبي الذي طبع أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى تراجع أسعار الذهب، رغم تراجع ترامب مؤخرًا عن بعض تهديداته بخصوص التعريفات الجمركية الجديدة.

كما واصلت التطورات الجيوسياسية في أوكرانيا وغزة وإيران التأثير في توجهات الأسواق، ما عزّز الطلب على الأصول الآمنة.

الفضة تسير على خطى الذهب

وحذت معادن ثمينة أخرى حذو الذهب خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها الفضة التي تضاعفت قيمتها أكثر من مرتين منذ أكتوبر 2025.

وبفضل الطلب الصناعي المتزايد في مجالي الطاقة الشمسية والإلكترونيات، تجاوز سعر الفضة 100 دولار للأونصة لأول مرة يوم الجمعة الماضي.

وعند الساعة 2:49 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين، بلغ سعر الفضة مستوى قياسيًا جديدًا عند 109.45 دولارات للأونصة، قبل أن يستقر قرابة الساعة 3:30 عند 108.89 دولارات، مسجّلًا ارتفاعًا بنحو 5.58 بالمائة.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي للمعادن النفيسة تصاعد المخاوف العالمية وتزايد بحث المستثمرين عن أدوات تحوّط في مواجهة حالة عدم اليقين التي تطبع المشهد الاقتصادي والسياسي الدولي.
