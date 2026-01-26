وفد من هيئة الانتخابات يشارك في الندوة الدولية حول "الديمقراطية وإدارة الانتخابات" المنتظمة بالهند

تباحث وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتكون من المدير الجهوي للانتخابات بولاية منوبة حسني السحباني ومدير اللوجستيك جمال شلالقة، في جلسة عمل مع رئيس هيئة الانتخابات الهندية وعدد من أعضائها، حول فرص التعاون المتاحة لتبادل التجارب والخبرات في مجال إدارة العمليات الانتخابية ودعم التعاون بين الجانبين، ولاسيما ما يتعلّق بتطوير المنصات الرقمية الانتخابية إلى جانب الاستفادة من برامج التكوين والدعم الفني التي يوفّرها المعهد الدولي الهندي للديمقراطية وإدارة الانتخابات.وشارك وفد الهيئة في الفترة من 21 إلى 23 جانفي 2026، بدعوة من هيئة الانتخابات بجمهورية الهند، في أشغال الندوة الدولية السنوية التي نظمها المعهد الدّولي للديمقراطية وإدارة الانتخابات التابع لهيئة الانتخابات الهندية حول موضوع "الديمقراطية وإدارة الانتخابات من قبل الهياكل المكلفة بتنظيم الانتخابات بالهيئات والإدارات الانتخابية ". والتقى بعدد من الوفود الأجنبية المشاركة من هيئات انتخابية ومنظمات دولية، وجرى تبادل الآراء بخصوص الوسائل الكفيلة بتطوير العمليات الانتخابية ودعم التعاون بين الهيئات الانتخابية في المجال الانتخابي، حسب بلاغ لهيئة الانتخابات نشرته اليوم الاثنين.وساهم وفـد الهيئة في إثراء النقاش وتقديم مقترحات بخصوص الوسائل الكفيلة بتطوير المجال الانتخابي. وعرّف في هذا الصّدد بتجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يهم التنظيم والبرامج والتطبيقات التي تم إنجازها بهدف رقمنة المسار الانتخابي وتعميم نظام الجودة على كافة العمليات الانتخابية، فضلا عن التعريف بالدورات التكوينية لدعم و تطوير القدرات المعرفية والمهنية لأعوانها إضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين التونسيين بالداخل والخارج وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وفي أفضل الظروف.